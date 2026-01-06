L'OPINIONE

Lo sciacallaggio giornalistico sulle disgrazie altrui non riporta in vita chi non c’è più

E non rende certo più credibile questo volgare strillonaggio del dolore e della disperazione [.....]

A Genova riapre il mercato di via Isonzo dopo la ristrutturazione

Il mercato sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.30 alle 19.30 [....]
Al Galata Museo del Mare la mostra “Fari delle Meraviglie”

Dal 17 al 24 luglio un’esposizione fotografica di Walter Pescara dedicata ai fari italiani [.....]

Sicurezza sui treni, Regione Liguria: “Tavolo con i sindacati sul tema aggressioni, ma FS non si presenta”

Per i sindacati "una grave mancanza di rispetto verso lavoratori e utenti" [......]
“L’omicidio di Piersanti Mattarella”, il Festival della Comunicazione a Genova protagonisti Miguel Gotor e Andrea Orlando

Martedì 24 febbraio, alle 18:00 nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, un evento speciale introdotto da Danco Singer e moderato da Silvia Isola. Ingresso gratuito, e in streaming su YouTube [.....]

Maltempo a Genova, sopralluogo della Sindaca Salis alla frana di via Napoli: “Genova città fragile”

"La sindaca ha poi ribadito l’importanza di un incontro con i vertici nazionali della Protezione Civile" [.....]

Casapound contro Silvia Salis, la Sindaca: “Genova è e resta antifascista”

Il Partito Democratico di Genova e il Gruppo PD in Consiglio Comunale respingono con fermezza le accuse mosse da Casa Pound contro la Sindaca di Genova Silvia Salis [.....]

Il Consiglio comunale di Genova dice grazie a Franca Viola: il PD propone la cittadinanza onoraria

Con la mozione, il Consiglio comunale intende affermare la centralità della dignità della persona e il diritto delle donne a dire no [.....]
Antiterrorismo a Genova, arrestato presunto fiancheggiatore di Hamas nella black-list USA

Anche per lui, come da ordinamento italiano, vale la presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva [.....]
Chi vorreste come Sindaca/Sindaco di Genova? Dal nostro sondaggio esce che…

Ma è l'orientamento di lettrici e lettori, e non certo un risultato definitivo. Né presume di esserlo [.....]
AVS: “L’asse Bucci-Scajola mette il fronte mare di Porto Maurizio al servizio dei privati”

Così Lucio Sardi, consigliere comunale di AVS a Imperia, commenta l’assenso della Regione al progetto per il nuovo water-front di Porto Maurizio [.....]

Jan Casella (AVS): “Dalla Regione risposte insoddisfacenti su PPI e 118 all’ospedale di Albenga”

"Non capiamo dove saranno trovate le superfici necessarie per riaprire il Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga, come promesso dal presidente Bucci" [.....]
A Sestri Levante il Sindaco vieta di stendere il bucato

Nessun consiglio - passateci la battuta - su taglia, consistenza, dimensione e spessore della carta igienica da utilizzare [.....]

Torna a Genova il Festival di Limes, XIII edizione, dal 13 al 15 febbraio

Dalle 10 del mattino a Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, streaming sul Canale YouTube di Palazzo Ducale [.....]

Leader politici del futuro. Voi chi scegliereste per Palazzo Chigi? Sondaggio tra lettrici e lettori di Gaiaitalia.com. Supervotata Silvia Salis

Chiuso il nostro sondaggio, il primo del 2026, che vede un risultato inaspettato anche per noi. Si tratta naturalmente di un sondaggio riservato a lettrici e lettori senza pretese di scientificità [.....]

Minori stranieri non accompagnati, Genova delibera proroga per l’accoglienza emergenziale

La decisione a seguito della crescita dell’emersione di minori stranieri non accompagnati sul territorio. Chiesti ulteriori posti SAI al ministero dell’Interno [.....]

Gioco, scienza e futuro: a Genova un evento unico a Galata Museo del Mare

Il 18 giugno al Galata Museo del Mare “Tabletop Science: Gioco e Ricerca”. Dalla robotica alla psicologia, come un gioco da tavolo può cambiare il mondo [....]
Al Galata Museo del Mare la terza edizione della rassegna d’arte contemporanea “Liquid Sky”

Oltre cinquanta opere – tra pittura, fotografia, scultura, installazione, collage e videoarte [.....]
Galata Museo del Mare: “Incontri in blu. Uomini, donne e storie di mare”

Ingresso libero fino a esaurimento posti [.....]

A Genova cerimonia in ricordo di Daisaku Ikeda, filosofo e leader buddista e costruttore di Pace

Sabato 12 ottobre alle 11, nel parco di villetta Di Negro, piazzetta del Belvedere, nei pressi del Museo d’Arte Orientale [....]
