Martedì 24 febbraio, alle 18:00 nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, un evento speciale introdotto da Danco Singer e moderato da Silvia Isola. Ingresso gratuito, e in streaming su YouTube [.....]
Martedì 24 febbraio, alle 18:00 nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, un evento speciale introdotto da Danco Singer e moderato da Silvia Isola. Ingresso gratuito, e in streaming su YouTube [.....]
Chiuso il nostro sondaggio, il primo del 2026, che vede un risultato inaspettato anche per noi. Si tratta naturalmente di un sondaggio riservato a lettrici e lettori senza pretese di scientificità [.....]