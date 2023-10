Attentato in centro a Bruxelles, ci sono vittime. Il presunto attentatore ha postato un video su Facebook che abbiamo postato per voi

Un uomo in scooter ha sparato diversi colpi prima di fuggire ed ha colpito almeno due persone, sparando nella hall di un albergo. I fatti nel centro di Bruxelles pochi minuti fa. Le due vittime sono svedesi e lo sparatore è in fuga. L’attentato attorno alle 19.15.

I fatti sul Boulevard d’Ypres quando un uomo al grdio di “Allahu akbar” è entrato in un hotel e ha sparato con un’arma tipo Kalashnikov uccidendo due tifosi svedesi. Dopo l’attentato l’uomo ha diramato un video dal quale si definisce come un lupo sanitario dello Stato Islamico rivendicando la paternità dell’attentato. L’uomo è in fuga su uno scooter e indossava una giacca a vento arancione. C’è massima allerta in tutto lo stato, particolarmente nella zona attorno allo stadio. Lo sparatore avrebbe lasciato sul terreno numerosi altri feriti.

Probabile attacco terroristico a Bruxelles. Intorno alle 19:15 sul Boulevard d’Ypres un uomo avrebbe gridato “Allahu akbar” e sparato con un’arma tipo Kalashnikov dal suo scooter uccidendo due tifosi svedesi. pic.twitter.com/iuHkEvEG25 — Han Skelsen (@HSkelsen) October 16, 2023

Questo video sarebbe stato postato dall’attentatore. Si tratterebbe di un cittadino tunisino che, dopo la rivendicazione, si starebbe dirigendo verso lo stadio di Bruxelles.

Un tireur armé encore en liberté à Bruxelles, si vous lisez ce message et que vous êtes sur la capitale, rentrer chez vous il se dirige vers le stade Roi Baudouin #Bruxelles pic.twitter.com/Ckb9Me3Z9e — Votre Nom Ici (@momoblf) October 16, 2023

(16 ottobre 2023)

