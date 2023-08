Violentissima ondata di maltempo sulla Liguria. Su Genova venti a 180kmh; caduti 155mm di pioggia. Stazione Principe allagata

Su Genova sono caduti 155 millimetri di pioggia e la città è stata complita da blackout, lamentando numerosi allagamenti con il fiume Bisagno sopra la prima soglia di attenzione. La Regione Liguria ha diramato un comunicato stampa dove il presidente Toti informa di come la “Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza”.

Il comunicato informa inoltre che i “livelli idrometrici sul bacino del Bisagno” sono parole dell’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, hanno superato “la prima soglia di guardia nella sezione di Firpo mentre sono stati registrati valori di raffica di vento fino a 179 km/h nella stazione di Fontana Fresca (Sori) e 106 km/h nella stazione di Framura. Tutto l’evento è stato accompagnata da una intensa attività elettrica”.

Numerosi gli alberi caduti, uno dei quali ha colpito un deposito di bombole di azoto presso l’Ospedale Pediatrico Gaslini. Gli eventi sono stati risolti grazie al tempestivo intervento di Vigili del Fuoco. Alcune famiglie sono state soccorse.

L’allerta maltempo continua. Sono previste per il 28 agosto mareggiate, vento forte e ancora possibili precipitazioni anche se di minore entità. Chiusi a Genova alcuni sottopassi e la metropolitana.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche il primo appuntamento estivo della rassegna “Cinema all’aperto”, che prevedeva la proiezione del film “Racconti d’estate”, originariamente in programma questa sera nella Piazzetta di Portofino, è stato rimandato a mercoledì 13 settembre. Confermata invece la seconda proiezione della pellicola “Al di là delle nuvole” prevista a Castello Brown il 5 settembre.

(28 agosto 2023)

