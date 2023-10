Un uomo ha sparato al figlio, ignote le cause della sparatoria, per poi darsi alla fuga. Le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia. I fatti pochi minuti fa a San Remo. Non sono noti altri dettagli. Massima allerta.

In aggiornamento

(17 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata