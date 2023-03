Primarie, Pastorino: nel PD “svolta storica, con Schlein condivise molte battaglie”

di Redazione Parma

“È stata una bellissima giornata di democrazia, che ha premiato l’impegno di Elly Schlein per il cambiamento del Pd. Ma è anche una giornata meravigliosa dal punto di vista personale: con la neo-segretaria del Pd abbiamo condiviso tante esperienze, come quando siamo usciti dal Pd perché stava diventando qualcosa di diverso rispetto a quello che doveva essere. Fummo tra i pochi ad andare via, contro tutto e tutti. Il tempo è stato, come sempre, galantuomo, confermando che avevamo ragione sulle questioni poste. Questo risultato rappresenta un punto di svolta nel centrosinistra italiano, non solo perché si tratta della prima leader donna del principale partito progressista italiano, ma anche perché ci sarà una linea politica capace di incarnare i valori di una sinistra moderna e dinamica, che abbiamo promosso in Parlamento, fin dalla scorsa legislatura, con Francesco Laforgia“.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, eletto da indipendente del centrosinistra e iscritto al Gruppo Misto.

“Auguro buon lavoro a Elly Schlein – aggiunge Pastorino – che da segretaria del Pd farà molto bene, rilanciando quelle battaglie, dai diritti dei lavoratori ai diritti civili, necessarie a dare risposte agli elettori. Queste primarie hanno inoltre confermato che, per l’ennesima volta, la Liguria è stata apripista di un giusto necessario laboratorio politico”.

(27 febbraio 2023)

